Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinin önünde park halindeki Tofaş Şahin marka otomobil, yangına sebep oldu. Şiddetli yağmura rağmen başlayan yangında otomobil tamamen yandı.

Olayın sebebi henüz belirlenemedi

Olay, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Aşağı Işıklar Kavşağı'nda meydana geldi. Halil İbrahim Arslaner’e ait 07 GV 422 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, park halinde olduğu sırada bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangına müdahale geçikmedi

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.