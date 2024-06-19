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Olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme timi, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Pekdurmaz'ın cenazesini Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Manavgat 'ta bayram tatili için arkadaşlarıyla birlikte gezen Konya'dan gelen Ramazan Pekdurmaz (30), dün akşam saatlerinde serinlemek için Manavgat Irmağı'na girdi. Ulukapı Mahallesi'nde Çakıl olarak bilinen Gökmenli mevkiinde suya giren Pekdurmaz, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

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