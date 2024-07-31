Süper Lig’de sezonun başlamasına az bir zaman kala lige yeni yükselen Göztepe’de teknik direktör Stanimir Stoilov ve Sportif Direktör Ivan Mance basın toplantısı düzenledi. Süper Lig’e çıkmalarında en büyük desteği taraftarlarından gördüklerini dile getiren Ivan Mance, “Son iki yılda bize inanılmaz destek verdiler. Zor zamanlarımız oldu. Sözümüzü tuttuk. Herkesi hak ettiği Süper Lig’e yeniden geldik. En iyi oyuncu olan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Yeni başarılara imza atacağız”

Mance, “Şimdi Göztepe tarihi ve bizim projelerimiz için güzel günlere geçiyoruz. Herkesi çağrıya çağırıyorum ve yeniden en büyük desteği istiyoruz. Taraftarlarımız sadece bizi desteklemeye devam etsinler. Stoilov hocamızın da her yerde yaşadığı büyük başarılara bir yenisi eklemeye çalışıyoruz. Biz Göztepe için yaşıyoruz. Göztepe’yi daha iyi yerlere getirmek için çaba sarf ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde yeniden kenetlenerek yeni başarılara imza atacağız” diye konuştu.

“2 oyuncuda imzaya çok yakınız”

Transfer döneminde de Göztepe taraftarlarını eleştirilerini dikkate aldıklarını ve çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Mance, “Tabi ki bizim stratejimiz takımın büyük kısmını korumak ve yeni oyuncuları getirmek. 7 tane transfer yaptık ve 4-5 tane daha oyuncu gelecek. Burada önemli bir pazar var. Doğru adımlar atarak doğru işlere imza atmak zorundasınız. 4 tane daha oyuncu getirme çabamız var. 2 tanesinde imzaya yakınız. Taraftarlarımız bize inanmaya devam etsin. Güzel günler önümüzde” şeklinde konuştu.

“Yeni sezonda 3 kalecimiz olacak"

Kaleci transferi hakkında konuşan Ivan Mance, “Her takımda 3 kaleci ile çalıştık. Şu anda 2 kalecimiz var. 1 kaleci daha olacak. Lis ile görüşmeler sürüyor. Olma ihtimali var. Lis defteri kapanmadı. Arda gibi çok iyi bir kalecimiz var. Türkiye’deki en iyi kalecilerden ve Göztepe’nin çocuğu. Kendisinin de kesinlikle sevgiyi ve saygıyı hak ediyor. Kaleci konusunda geri gelecek olursak da yeni sezonda 3 kalecimiz olacak” dedi.

“Stoilov ve ben kendisine çok güveniyoruz”

Transfer haberlerinin kadrodaki mevcut oyuncular için konuşan Mance, “Arda kesinlikle Göztepe anlamına geliyor. Göztepeliler çok cesurdur ve hiçbir şeyden korkmazlar. Baskının altından kalkmak anlamına geliyor. Arda da bunun üstesinden geliyor. Stoilov ve ben kendisine çok güveniyoruz. Profesyonel futbolcular baskıyı çok iyi yönetirler. Takım içerisindeki rekabete hazır olmalılar. Bu kesinlikle normaldir. Dünyanın her yerinde 3 kaleci olur ve bunlar kendi içlerinde de rekabet eder. Arda da buna hazırlıklı” ifadelerini kullandı.

