Manchester Havalimanı'nda bugün sabah saatlerinde meydana gelen büyük bir elektrik kesintisi, seyahat planlarını olumsuz etkiledi. İngiltere'nin kuzeyindeki bu uluslararası havalimanı, elektriklerin kesilmesiyle birlikte uçuşları durdurmak zorunda kaldı.

Manchester Airports Group tarafından yapılan açıklamada, elektriklerin yeniden sağlandığı ancak Birinci ve İkinci Terminallerden seyahat edecek yolculara tüm uçuşların iptal edildiği bildirildi. Üçüncü Terminal yolcularına ise normal şekilde havalimanına gelmeleri ancak muhtemel gecikmeler yaşayabilecekleri konusunda uyarı yapıldı.

İşletmeci, halihazırda check-in yapmış olan yolcuların planlandığı gibi seyahat edeceklerini, fakat elektrik kesintisinin bazı bagajların uçuşlarda olmayabileceği anlamına geldiğini belirtti. Şirket, etkilenen yolcuların bagajlarıyla bir an önce yeniden bir araya gelmeleri için havayolları ve taşıma ortaklarıyla aktif bir şekilde işbirliği yapacaklarını vurguladı.