İngiltere Premier Lig’de heyecan Manchester City - West Ham karşılaşmasıyla devam ediyor. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bu mücadele, 4 Ocak 2025 Cumartesi günü oynanacak.

Maç yayın bilgileri:

Tarih: 4 Ocak 2025, Cumartesi

Saat: 18:00 (TSİ)

Stat: Etihad Stadyumu, Manchester

Yayın Kanalları: beIN Sports 4 beIN Sports Tod TV



Manchester City formda devam ediyor

Son şampiyon Manchester City, Premier Lig'de zirve yarışını sürdürmek istiyor. Pep Guardiola’nın öğrencileri, taraftarlarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Takımda gözler, yıldız oyuncular Erling Haaland, Kevin De Bruyne ve Phil Foden üzerinde olacak.

West Ham sürpriz peşinde

Deplasmanda güçlü rakibine karşı mücadele verecek olan West Ham, sürpriz bir sonuç alarak üst sıralara tırmanmayı planlıyor. Teknik direktör David Moyes, hücum hattında Jarrod Bowen ve Lucas Paquetá gibi oyuncularına güveniyor.