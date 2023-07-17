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Namık Kemal KILINÇ / SERİK-ANTALYA,(DHA)- İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Cezayirli yıldız futbolcusu Riyad Mahrez, tatil için Antalya'yı seçti. Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 3 kupa birden kazanan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, bir haftalık tatilini Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Regnum Carya Otel'de geçirecek. Öte yandan Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen birçok yıldız futbolcu, aynı otelde geçtiğimiz günlerde tatil yapmıştı.

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