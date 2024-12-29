İngiltere Premier Lig’in heyecan dolu maçlarından biri olan Manchester United - Newcastle karşılaşması, 30 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 23:00’te oynanacak.

Manchester United - Newcastle maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Bu kritik mücadele, Türkiye’de beIN Sports 3, beIN Connect ve beIN Sports Tod TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Premier Lig’de zirve mücadelesi veren Manchester United ile güçlü rakibi Newcastle’ın karşılaşması, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Maçı izlemek isteyenler, yayıncı kuruluşların abonelik şartlarını inceleyerek karşılaşmayı takip edebilecek. Yayının şifreli olması bekleniyor; bu nedenle futbol tutkunlarının platformlara erişim sağlamaları gerekiyor.

Manchester United ve Newcastle arasındaki bu önemli mücadele, ligin zirve yarışına etki edecek kritik bir karşılaşma olarak öne çıkıyor.