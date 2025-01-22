Manchester United ve Rangers, Avrupa Ligi 7. haftasında karşı karşıya geliyor.

Takımların lig performansı

Premier Lig’de beklediği performansı sergileyemeyen Manchester United, son 5 maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve yalnızca 1 galibiyet alarak 13. sırada yer alıyor. 26 puanla ligde kalma mücadelesi veren kırmızı şeytanlar, Avrupa Ligi'nde ise yoluna devam etmeye çalışacak.

İskoçya Premiership’inde güçlü bir performans sergileyen Rangers, 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 47 puanla 2. sırada bulunuyor. Rangers, Premier Lig’in aksine istikrarlı bir şekilde zirveye yakın bir pozisyon elde etti ve Avrupa Ligi’ndeki bu kritik maçta da aynı başarıyı göstermek istiyor.

Manchester United - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 23 Ocak 2025

23 Ocak 2025 Saat: 23:00

23:00 Yayın: tabii spor

tabii spor Stadyum: Old Trafford

Old Trafford Hakem: E. Lambrechts