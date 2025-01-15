Manchester United ve Southampton, 16 Ocak 2025 Perşembe günü İngiltere Premier Lig'de karşı karşıya geliyor. İşte maçla ilgili yayın bilgileri:

Yayıncılar: beIN Sports Tod TV, beIN Sports 3

beIN Sports Tod TV, beIN Sports 3 Maç Saati: 23:00

Futbolseverler, karşılaşmayı belirtilen kanallardan canlı olarak takip edebilirler. Son haftalarda formunu düzeltmeye başlayan kırmızı şeytanlar, ligde de üst sıralara çıkmak istiyor. Ligin son sırasına demirleyen Southampton ise düşmemek için puan veya puanlar kazanmak zorunda.