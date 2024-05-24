Artan sıcaklıklarla birlikte, dere temizlik çalışmalarına hız veren İZSU, koku ve sinek oluşumunu engellemeyi amaçlayarak, Manda Çayı’ndaki temizlik faaliyetlerini başarıyla tamamladı.

Çınarlı ve Adalet mahallelerinde yürütülen temizlik çalışmaları, 11 gün boyunca gece ve gündüz iki vardiya halinde devam etti. Çalışmalarda, 12 iş makinesi, 32 kamyon, farklı kapasitede dizel pompalar ve 50’nin üzerinde İZSU personeli görev aldı. Yoğun çalışmalar sonucunda, toplam 30 bin ton dere taban çamuru çıkarıldı.

İlk olarak İzmir Adliyesi yanı ve sanayi içinde yer alan bölgede, Manda Çayı’nın denizle bağlantısı kesilerek içindeki su tahliye edildi. Açığa çıkan dere taban çamuru titizlikle temizlendi. Ayrıca, dere kesitinin genişletilmesiyle, ani ve şiddetli yağışlarda yaşanabilecek taşkınlara karşı da önlemler alındı.

Koku ve sinek sorununa son

İZSU Genel Müdürlüğü, bu çalışmalarıyla, yaz aylarında sıkça karşılaşılan koku ve sinek problemlerini önlemeyi hedefliyor. Bu kapsamda, dere temizliği çalışmaları diğer bölgelerde de devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu tür temizlik çalışmalarıyla hem çevre sağlığını korumayı hem de kent yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor.

Dere temizliğinde önemli adımlar

İZSU'nun gece gündüz süren bu çalışmaları, İzmir’in çevre yönetimi ve su kaynaklarının korunması adına atılan önemli adımlardan biri. Manda Çayı’nın temizlenmesiyle, hem çevresel sorunlar azaltılacak hem de bölge sakinlerine daha sağlıklı ve temiz bir yaşam alanı sunulacak.