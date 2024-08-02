2023 yılında 576 milyon dolarlık ihracatla taze meyve sebze ürünleri arasında lider olan mandalina, 2024/25 sezonu hazırlıklarını hızla sürdürüyor. Üreticiler, mandalina bahçelerindeki ürünleri don, dolu gibi afetlere karşı sigorta altına alırken, sigorta bedellerinin güncel fiyatların gerisinde kalması büyük bir sorun oluşturuyordu.

Talep sonrası artış

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak, satsuma mandalinanın sigorta tutarının 7,5 TL’den 12,5 TL’ye yükseltildiğini açıkladı. Diğer narenciye ürünleri olan portakal, limon ve altıntopun sigorta bedellerinde de iyileştirmeler yapıldı.

Ege Bölgesi turunçgil rekolte tahmini

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğinde yaptığı tahminlere göre, Ege Bölgesi’nde 682 bin ton narenciye rekoltesi bekleniyor.

Rekolte tahminleri

Portakal: 286 bin 403 ton

Mandalina: 262 bin ton

Limon: 127,5 bin ton

Altıntop: 6 bin 127 ton