Burdur-Fethiye karayolunda sağ şeritte ilerlerken kavşağa girmek için bir anda sola manevra yapan otomobilin sol şeritte ilerleyen başka bir otomobile çarpması sonucu beş kişi yaralandı.

Kaza, dün 20.45 sıralarında Burdur - Fethiye karayolu Bimtaş Göl Tesisleri mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Karamanlı istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Refik P. (68) idaresindeki 32 LH 818 plakalı otomobil sağ şeritte seyir halinde iken kavşağa geldiği esnada aniden karşı istikamete geçmek için sola manevra yaptığı anda aynı istikamette sol şeritte ilerleyen Emin B. (25) idaresindeki 07 KK 954 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 07 KK 954 plakalı araç sürücüsü Emin B. ve araçta yolcu olarak bulunan Gökay A. (24) ile 32 LH 818 plakalı araç sürücüsü Refik P., yolcular Zeynep P. (55) ve Hatice P. (65) hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçlar ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.