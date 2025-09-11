Manifest grubunun Türkiye turnesi, grup hakkında başlatılan soruşturma ve erişim engeli nedeniyle iptal edildi. İzmir Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda planlanan 14, 16 ve 17 Eylül konserleri artık gerçekleşmeyecek.

İzmir konserleri de iptal edildi

Konya’daki konser iptali ardından bir iptal haberi de İzmir’den geldi. Grubun 14, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştireceği konserler resmi olarak iptal edildi.

Mekan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, 14 Eylül konseri için düzenlenen bilet çekilişinin kazananını belirleyemediklerini, ancak diğer konserler için ekstra kontenjan ve yeni bilet çekilişi yapılacağını duyurdu.

Türkiye turnesi soruşturma nedeniyle sonlandı

Manifest grubuna yönelik başlatılan soruşturma ve erişim engeli, Türkiye turnesinin tamamının iptal edilmesine yol açtı. Grup yetkilileri ve konser organizatörleri yaşanan gelişmeleri resmi hesaplarından duyurdu.