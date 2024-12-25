Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 1953 yılında başlayan ve Türkiye’nin en uzun süren davalarından biri haline gelen tapu davası, 71 yıl sonra sonuçlandı. Hüseyin Uzan tarafından açılan dava, 300 dönüm araziyi kapsıyordu. Yıllar süren süreçte, davayı açan ve davaya bakan avukatların ölümünün yanı sıra 30’dan fazla hâkim değişti.

71 yıl süren mücadele sonuçlandı

1953 yılında Hüseyin Uzan’ın açtığı dava, Alaşehir’in Killik, Çakırcaali ve Ilgınköy mahallelerindeki yaklaşık 300 dönümlük araziyle ilgiliydi. Salihli Kadastro Mahkemesi, 27 Kasım 2024 tarihinde 71 yıl süren davanın sonucunu verdi ve Hüseyin Uzan’ın dava konusu olan 22 dönüm araziyi mirasçılarına tescil etti.

Davanın uzun süre devam etmesinin sebepleri

Davanın uzun sürmesinin en büyük nedeni, arazi büyüklüğü, dava taraflarının fazlalığı ve dava açan kişilerin ölümünün ardından çok sayıda mirasçının devreye girmesiydi. Ayrıca, 30 hâkimin değişmesi de davanın yıllarca sonuçlanamamasına yol açtı.

"Arazimiz emanet gibiydi"

Davanın tarafları, yıllarca arazileri üzerinde tasarruf yapamadıklarını ve bu belirsizliğin kendilerini zor durumda bıraktığını dile getirdi. Davacı aile üyeleri, "71 yıl boyunca kredi kullanamadık, teminat veremedik. Arazimizi istediğimiz gibi kullanamıyorduk. Şimdi nihayet rahat bir nefes aldık" diyerek duydukları rahatlamayı ifade etti.

İlk davayı açan avukat hayatını kaybetti

1953 yılında davayı açan avukat Mustafa Yıldırım, davayı 55 yıl boyunca takip etti ancak 2021’de vefat etti. Yıldırım’ın yanında yetişen ve davayı devralan avukat Rasim Buğra Çetin, meslektaşının "Bu davayı bitirmeye benim ömrüm yetmedi, umarım senin ömrün yeter" diyerek kendisine bu davayı devrettiğini belirtti. Çetin, sonunda davanın sonuçlanmasını sağlayarak, Yıldırım’ın vasiyetini yerine getirdi.