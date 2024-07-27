Öğle saatlerinde Alaşehir'den Denizli yönüne seyir halinde olan M.Ç. (51) yönetimindeki 03 DZ 301 plakalı kömür yüklü tır, aynı istikamette seyreden A.E. (57) yönetimindeki 42 DK 278 plakalı LPG tankerine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yoldan çıkan LPG tankeri, refüje çarparak durabildi. Kazada tır sürücüsü M.Ç. yaralandı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü M.Ç.'ye ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, LPG tankerinin patlama ihtimaline karşı bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kaza nedeniyle facianın eşiğinden dönülmesi, bölgedeki vatandaşlarda endişe yarattı.

İnceleme başlatıldı

Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yetkililer, LPG tankerinin patlama riskine karşı tedbirlerin alındığını ve trafik akışının kontrollü olarak sağlandığını belirtti. Olay yerinde yapılan incelemeler ve alınan güvenlik önlemleri, daha büyük bir faciayı önlemekte etkili oldu.

Kaza nedeniyle yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı ve bölgedeki trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaya çalışıldı. Polis ekipleri, kazanın neden olduğu trafiği yönetmek ve güvenliği sağlamak için olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.