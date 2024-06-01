Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Manisa-Uşak il sınırında bulunan İsmailbey Mahallesi'ndeki zirai alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangın, yerleşim yerlerine yaklaşarak ev ve ahırları tehdit ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Alevler Yerleşim Yerlerini Tehdit Ediyor

Rüzgarın Etkisiyle Yangın Büyüdür

Zirai alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek İsmailbey Mahallesi'ndeki ev ve ahırlara sıçradı.

Ekipler Yoğun Müdehale Verdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına hem karadan hem de havadan müdahale ediyor.

Yangın Mahalle Sınırında Durduruldu

Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın, mahalle sınırında kontrol altına alınarak başka evlere sıçraması önlendi.

Risk Devam Ediyor

Rüzgarın etkisiyle yangının Battalbey Mahallesi ve yakın mahallelere doğru ilerlediği belirtiliyor. Ekipler, yangının yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangınla Mücadele Sürüyor

Yangınla mücadeleye 4 uçak ve 1 helikopter de destek veriyor. Ekipler, yangının tamamen kontrol altına alınması ve soğutma çalışmalarının tamamlanması için yoğun çaba sarf ediyor.