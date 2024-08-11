Manisa Basket, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak İtalya'nın Varese takımında oynayan 23 yaşındaki guard Hugo Besson, Manisa Basket’e katıldı. 1.91 metre boyundaki Besson, geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da 12.5 sayı, 3.5 ribaund ve 2.9 asist ortalamaları ile dikkat çekti. Oyuncunun uluslararası deneyimi ve başarılı performansı, Manisa Basket'in hedeflerine ulaşması için önemli bir katkı sağlayacak.

Manisa Basket'teki yenilikler

Manisa Basket, transfer döneminde önemli adımlar atarak kadrosunu güçlendirdi. Genel menajerliğe Erkan Hacıoğlu’nu, antrenörlüğe ise Ozan Bulkaz’ı getirdi. Ayrıca, Martynas Echodas, Ty Gordon, Saben Lee ve Ahmet Safa Yılmaz gibi yetenekli oyuncuları da kadrosuna kattı. Bu transferlerle birlikte, takımın performansını ve rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.