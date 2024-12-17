Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda mücadele eden Manisa Basket, son grup maçında FMP Belgrad’ı ağırlayacak. Daha önce gruptan çıkmayı garantileyen temsilcimiz, Muradiye Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmada 20.30’da rakibini konuk edecek.

Manisa Basket, ilk kez yer aldığı Avrupa arenasında büyük bir başarıya imza atarak 5 maçta 3 galibiyetle ikinci sırada bulunuyor. Temsilcimiz, liderlik için şansı düşük olsa da Play-In turunda saha avantajını elde etmeyi hedefliyor.

İhtimaller belli oldu

Son hafta Manisa 1 galibiyetle sonuncu FMP'yi ağırlarken, 4 galibiyeti bulunan lider Murcia ise 2 galibiyeti olan Peristeri'yle karşılaşacak. Murcia'yla deplasmanda oynadığı ilk maçı 103-97 kazanan, rövanşı yine 6 sayıyla 78-72 kaybedip rakibiyle ikili averajı eşit olan Manisa Basket, olası galibiyet eşitliğinde liderlik için rakibinin 52 sayı averajı gerisinde. Manisa yarın kazanırsa liderliği ıskalasa bile gruptan ikinci sırada çıkıp Play-In'de saha avantajını alacak. Murcia da Peristeri maçını kazanırsa Manisa Basket rakibine mağlup olsa bile ikinci olacak. Temsilcimiz Play-In oynarsa G Grubu'ndan gelecek takımla eşleşecek.