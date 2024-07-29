Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi önemli değişiklikler ve transferlerle adını Manisa Basketbol olarak yeniledi. Kulübün genel menajerliğine Erkan Hacıoğlu getirilirken, takımın ilk yabancı transferi Litvanyalı pivot Martynas Echodas oldu. 27 yaşında ve 2.06 metre boyundaki Echodas, önceki sezon Rytas formasıyla hem yerel ligde hem de FIBA Şampiyonlar Ligi'nde etkili performanslar sergiledi.

Martynas Echodas'ın geçmiş performansı

Geçen sezon Rytas formasıyla Litvanya liginde 12.0 sayı, 6.9 ribaund, 0.8 asist ve 1.0 blok ortalamalarıyla oynayan Echodas, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 12.1 sayı, 6.7 ribaund, 0.8 asist ve 0.6 blok ortalamalarıyla mücadele etti. Echodas'ın Manisa Basketbol'a katılması, takımın pota altındaki gücünü artırmayı hedefliyor.

Yeni sezon hazırlıkları ve hedefler

Manisa Basketbol, yeni sezon hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Hem Basketbol Süper Ligi'nde hem de FIBA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmayı hedefleyen kulüp, kadrosunu güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yeni genel menajer Erkan Hacıoğlu, takımın organizasyonel yapısını güçlendirirken, transfer çalışmalarına da hız verdi.