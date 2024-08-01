Bunlar da ilginizi çekebilir

Yunus Emre Sonsırma, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde birçok kulübün formasını giydi. Geçtiğimiz sezon Aliağa Petkimspor'da 27 maçta sahaya çıkan Sonsırma, 8.3 sayı, 2.9 ribaund ve 3.7 asist ortalamalarıyla takımına katkı sağladı.

Manisa Basketbol , Basketbol Süper Ligi 'nde yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek amacıyla önemli bir hamle yaparak Yunus Emre Sonsırma'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon Aliağa Petkimspor'da forma giyen ve tecrübesiyle tanınan 32 yaşındaki guard, yeni sezonda Manisa Basketbol'un başarısı için mücadele edecek.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.