Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da beklenen değişim gerçekleşti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini küçültme kararının ardından yeşil-beyazlı kulüp, iki iş insanına devredildi. Bu devir işlemi, Manisa basketbolunun geleceği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İlk yıl iş birliği

Kulübün devriyle ilgili protokolün imzalandığı ve bu kapsamda yeni sahiplerin ilk yıl belediye ile iş birliği içinde hareket edeceği açıklandı. Bu iş birliği, kulübün yeni sahiplerine geçiş sürecinde önemli bir destek sağlayacak. Anlaşmanın detaylarına göre, bir sonraki aşamada kulübün tamamen devredileceği belirtildi.

Manisa’da basketbol heyecanı devam edecek

Protokolde, takımın maçlarını en az 5 yıl boyunca Manisa’da oynama şartı da yer aldı. Bu madde, Manisalı basketbolseverlerin takımlarını desteklemeye devam edebilmelerini garanti altına alıyor. Ayrıca, takımın yeni isminin önümüzdeki günlerde açıklanacağı bilgisi de verildi.

Başantrenör Ozan Bulkaz görevde kalıyor

Anlaşma sağlanan başantrenör Ozan Bulkaz’ın görevine devam edeceği açıklandı. Bu karar, takımın teknik kadrosunda istikrarın sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Ozan Bulkaz, takımı yeni sezonda başarıya taşıma hedefiyle çalışmalarına devam edecek.

Manisa basketbolunda yeni dönem

Bu devir işlemi, Manisa basketbolu için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Kulübün yeni sahiplerinin getireceği yenilikler ve stratejiler merakla bekleniyor. Manisalı basketbolseverler, takımın yeni sezonda nasıl bir performans sergileyeceğini büyük bir heyecanla bekliyor.