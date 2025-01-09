Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez mücadele eden Manisa Basket, Play-In etabında unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. Alman temsilcisi Niners Chemnitz’e karşı evinde oynadığı ilk maçta son 2 dakikaya 13 sayı farkla geride giren Manisa ekibi, müthiş bir seriyle maçı 87-86 kazanarak son 16 turunun kapısını araladı.

14-0'lık seri ve inanılmaz geri dönüş

Bitime 2 dakika kala başlayan 14-0'lık seriyle mücadeleye tutunan Manisa Basket, Lee, Besson, White ve Leon Apaydın’ın son bölümdeki inanılmaz katkılarıyla son 1 dakika 40 saniyede 11 sayı buldu ve parkeden galip ayrıldı.

Rövanş için avantaj sağladı

Manisa Basket, Alman ekibiyle 14 Ocak Salı günü deplasmanda oynayacağı rövanşı da kazanırsa adını Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yazdıracak.

Antrenör Maksvytis’ten geri dönüş yorumu

Karşılaşma sonrası konuşan Manisa Basket Antrenörü Kazys Maksvytis, takımıyla gurur duyduğunu belirterek şunları söyledi:

"Basketbolun güzelliğini gösteren bir maç oldu. Dar bir kadroyla oynamak zorundaydık. Brodric Thomas ve Jo Lual Acuil bu turnuvada oynayamıyor, Martynas Echodas’ın sakatlığı sürüyor, Chris Chiozza ise neredeyse tek bacakla oynadı. Buna rağmen oyuncularımız 40 dakika boyunca mücadeleyi bırakmadı. Karakterimizi ortaya koyarak son bölümde hak ettiğimiz bir galibiyet aldık."