Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig'de mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Beykoz Belediyespor forması giyen ve şampiyonluk sevinci yaşayan orta oyuncu Zeynep Yeşilova, Manisa Büyükşehir Belediyespor ile sözleşme imzaladı.

Tesiste imza töreni

Tecrübeli oyuncu Zeynep Yeşilova, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Uncubozköy Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yeşil-beyazlı renklere bağlandı. İmza törenine Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nabi Başbay da katıldı.

Zeynep Yeşilova, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Beykoz Belediyespor’da şampiyonluk yaşadım. Bu sezon da inşallah Manisa’da güzel bir şampiyonlukla sezonu bitireceğiz. Gayet samimi bir hava var Manisa’da. Beklediğim gibi aslında. Daha önceden Manisa’nın voleybola verdiği önem ve ilgiyi duymuştum. Buraya gelince de bunu görmüş oldum," dedi.

Takım güçlenmeye devam edecek

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, voleybol takımını güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp, bu sezon TVF 2. Lig'de başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor. Voleybol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nabi Başbay, Zeynep Yeşilova'nın transferinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.