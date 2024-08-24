İmza töreni detayları

Manisa Büyükşehir Belediyesi Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine, Voleybol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kümüştekin ve Cemre Güneş’in aile üyeleri katıldı. Cemre Güneş, Manisa BBSK’da smaçör mevkiinde forma giyecek ve altyapıda da oynayacak.

Cemre Güneş’ten açıklama

Cemre Güneş, imza töreninde, “2. Lig’de altyapıda büyük başarılara imza atmak istiyorum. Manisa BBSK’ya transfer olmam zor bir süreçti ama burayı çok istemiştim. Her şey şu an çok güzel gidiyor. Umarım sezon boyunca böyle devam eder” dedi.