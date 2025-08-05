Vestel, kadın sporuna ve Manisa’ya verdiği desteği yeni bir boyuta taşıdı. Şirket, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1’inci Ligi’nde mücadele eden Manisa BBSK Kadın Voleybol Takımı’nın ana sponsoru oldu. Yeni sezonda takım formalarının göğsünde Vestel logosu yer alacak.



Vestel’den Kadın Sporuna Güçlü Destek

Çeyrek asrı aşkın süredir Türk sporunu destekleyen Vestel, voleybola ve kadın sporuna verdiği katkıyı Manisa’ya taşıdı. Manisa’daki üretim üssü Vestel City’nin de etkisiyle, Manisa BBSK Kadın Voleybol Takımı’nın ana sponsoru olan şirket, yerel spora katkısını pekiştiriyor.

Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Şirket olarak spora, özellikle de kadın sporuna verdiğimiz desteği bir toplumsal yatırım olarak görüyoruz. Manisa bizim yuvamız; bu sponsorluk memleketimizin genç kadın sporcularını desteklemek açısından bizim için ayrı bir anlam taşıyor.”

Uylukçuoğlu ayrıca, voleybolun Türk kadınının spordaki başarısını yansıttığını vurgulayarak, gençleri ve kadınları güçlendiren her adımda yer almaya devam edeceklerini belirtti.

Manisa BBSK Hedef Büyüttü: Sultanlar Ligi

Manisa BBSK Kadın Voleybol Takımı Şube Başkanı Murat Kümüştekin, sponsorlukla birlikte takımın hedefinin büyüdüğünü belirtti.

“Manisa’nın en önemli markalarından Vestel ile güçlerimizi birleştirdik. Hedefimiz bu sezonu şampiyon tamamlayarak önümüzdeki yıl Sultanlar Ligi’nde mücadele etmek. Hem Manisa’nın hem de Vestel’in adını Avrupa’da duyurmak istiyoruz.”

Vestel’in Türk Sporuna Katkısı Sürüyor

Vestel, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun ana sponsorluğunun yanı sıra milli takımlar düzeyinde de önemli desteklerde bulundu. Kadın voleybolunun uluslararası alanda marka haline gelmesinde etkin rol oynayan şirket, bu yeni iş birliğiyle Manisa’daki yerel spora da katkı sağlıyor.

Ayrıca Türkiye Cimnastik Federasyonu ile yürüttüğü iş birlikleri ve Mete Gazoz, Aysu Türkoğlu, Kuzey Tunçelli ve Kübra Denizci Keskin gibi sporculara sağladığı bireysel sponsorluklarla Türk sporunun farklı alanlarında da aktif bir rol üstleniyor.