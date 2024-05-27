Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcuları, Bursa Karate Ligi'nde önemli dereceler elde etti. Emir Buğra Gencan adına düzenlenen ligde bir şampiyonluk dahil toplam dört madalya kazanıldı.

Büyük başarı: Bir şampiyonluk, üç derece

26 Mayıs Pazar günü Bursa'da düzenlenen Merhum Milli Sporcu Emir Buğra Gencan anısına yapılan Karate Ligi'nde, Ümit-Genç ve Büyük kategorilerinde yaklaşık bin sporcu yarıştı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Nurbade Büber, Büyük Bayanlar 61 kg kategorisinde şampiyon olurken, Batuhan Bayır Genç Erkekler 55 kg'da ikinci, Gülçin Akyıldız Büyük Bayanlar 68 kg'da üçüncü ve Tuba Belge Genç Bayanlar 53 kg'da yedinci oldu.

Takım ve ailelere teşekkür

Manisa Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz, müsabakaya katılan tüm sporcuları ve ailelerini tebrik ederek, "Derece alan veya alamayan tüm sporcularımızı kutluyoruz. Emir Buğra Gencan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz," dedi.

Emir Buğra Gencan anısına

Bu anlamlı turnuvada sporcularımızın gösterdiği performans, hem kulübümüz hem de anısına yarışılan Emir Buğra Gencan için büyük bir gurur kaynağı oldu.