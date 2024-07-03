Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate Takımı, Bursa'da gerçekleştirilen Emir Buğra Gencan Karate Ligi'nin 2. etabında önemli başarılar elde etti. Yarışmada, yaklaşık 400 sporcu arasında üstün performans sergileyen Manisa ekibi, birçok madalya kazanarak adını duyurdu.

29 Haziran Cumartesi günü düzenlenen turnuvada, Emir Buğra Gencan adına yapılan karate liginde Ümit-Genç ve Büyük kategorilerinde yaklaşık 400 sporcu mücadele etti. Manisa BBSK Karate Takımı, bu yoğun rekabet ortamında önemli dereceler elde etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları arasında, Gülçin Akyıldız Büyük Bayanlar 68 kg'da birinci, Batuhan Bayır Genç Erkekler 55 kg'da ikinci, Nurbade Büber Büyük Bayanlar 61 kg'da ikinci, Tuba Nur Belge Genç Bayanlar 53 kg'da üçüncü, Yelda Macidi Büyük Bayanlar +68 kg'da üçüncü, Utku Tan Genç Erkek Kata'da üçüncü olarak öne çıktı. Manisa BBSK Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz, yarışmada başarılı olan ve katılan tüm sporcuları tebrik ederken, kulübe verilen destekler için Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne teşekkürlerini iletti. Ayrıca, yarışmanın Emir Buğra Gencan'ın anısına düzenlenmesi dolayısıyla duygusal bir vurgu yaparak, spora olan bağlılıklarını ifade etti.