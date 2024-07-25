Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig'de mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor (Manisa BBSK) voleybol takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Beykoz Belediyespor'da forma giyen ve şampiyonluk sevinci yaşayan tecrübeli orta oyuncu Zeynep Yeşilova, Manisa BBSK ile resmi sözleşme imzaladı.
İmza töreni düzenlendi
Uncubozköy Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nabi Başbay da hazır bulundu
Editör: Sedef Didem Ezme