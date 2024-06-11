Basketbol Süper Ligi ve Avrupa'da mücadele edeceği yeni sezon öncesi bütçede küçülmeye giden Manisa Büyükşehir Belediyespor, teknik ekiple yollarını ayırarak başantrenörlük görevine Ozan Bulkaz’ı getirdi. Daha önce Uşak Sportif, Trabzonspor, Sakarya BŞB, Konyaspor ve Balıkesir BŞB takımlarını çalıştıran tecrübeli antrenör, Manisa BBSK ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bulkaz’ın hedefi | Başarı ve gurur

Ozan Bulkaz, imza töreninde yaptığı açıklamada, hedeflerinin hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da gurur duyulacak bir takım oluşturmak olduğunu belirtti. Başarılı antrenör, kulübün altyapı planlarının da kendisini mutlu ettiğini ifade etti. Bu yapı ile geleceğe yatırım yapacaklarını ve genç yetenekleri değerlendireceklerini söyledi.

Altyapı önemi

Başkan Yardımcısı Ersin Öztaş ise Bulkaz’ın gelişiyle altyapı ile koordineli bir şekilde başarılı olacaklarını dile getirdi. Öztaş, kulübün uzun vadeli hedeflerinin altyapıdan yetişen oyuncularla sürdürülebilir başarıyı yakalamak olduğunu vurguladı.