Manisa Büyükşehir Belediyesi, dolandırıcıların belediye adı kullanarak vatandaşlardan para ve yardım talep ettiği yönündeki şikayetler üzerine uyarı yaptı. Vatandaşların dikkatli olması ve şüpheli durumları emniyete bildirmeleri istendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, son günlerde bazı şahısların belediye adını kullanarak ya da kendilerini belediye yetkilisi olarak tanıtarak vatandaşlardan para veya ayni yardım talep etmeleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Dolandırıcılar belediye adını kullanıyor

Açıklamada, dolandırıcıların belediyenin ismini kullanarak ya da kendilerini ‘yönetici’ olarak tanıtarak, çeşitli bahanelerle telefonla arayarak yardım toplamak istedikleri ifade edildi. Belediye yetkilileri, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak telefon ya da mesaj yoluyla hiçbir şekilde ayni veya nakdi yardım talebinde bulunmuyoruz. Vatandaşlarımızın, sosyal medya veya telefon aracılığıyla kendilerini belediye yetkilisi olarak tanıtan kişilere kesinlikle itibar etmemelerini önemle hatırlatırız” dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeniz gerekiyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, dolandırıcılık girişimleriyle karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden durumu emniyete bildirmelerini istedi. Konuyla ilgili hukuki işlemlerin başlatılacağı da ifade edilerek, kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceği belirtildi.