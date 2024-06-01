Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde belirlenen okullarda öğrenci ve velilere çay, kahve, su ve limonata ikramında bulunacak. Geleceğimizin teminatı olan çocukların her zaman yanında olacaklarını belirten Başkan Ferdi Zeyrek, sınava girecek olan tüm öğrencilere başarılar diledi.

Yurt çapında 1 milyonun üzerinde öğrencinin katılacağı LGS merkezi sınavı pazar günü gerçekleştirilecek. Manisalı öğrencilerin daha iyi bir gelecek için ter dökeceği LGS öncesinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ferdi Zeyrek önderliğinde öğrenci ve velilerinin yanında olacak. Sınav saatlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezinde Şehitler Ortaokulu, Manisa Lisesi, Murat Germen Ortaokulu, Görgülüler Ortaokulu, Hasan Türek Anadolu Lisesi ve Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde sınava girecek öğrencilere ve ailelerine çay, kahve, su ve limonata ikramında bulunacak.