Basketbolda yeni sezonda Avrupa'da ilk kez yer alacağı Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takım, Yalovaspor'dan 22 yaşındaki guard Ali Efe Barış'ı kadrosuna kattı.

Transfer detayları

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Karşıyaka altyapısından yetişen ve geçen sezon Yalovaspor forması giyen Ali Efe Barış ile anlaştı. 1.94 boyundaki genç guard, Türkiye Basketbol Ligi'nde geçen sezon 7.9 sayı, 1.8 ribaund ve 0.9 asist ortalamalarıyla dikkat çekti. Ali Efe Barış, yeni sezonda Manisa ekibine önemli katkılar sağlaması beklenen isimlerden biri olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde zorlu rakipler

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda zorlu rakiplerle mücadele edecek. Geçen sezon Final Four oynayan İspanyol ekibi UCAM Murcia, Yunanistan temsilcisi Peristeri ve Sırbistan'dan FMP Belgrad ile aynı grupta yer alacak olan Manisa ekibi, başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor.