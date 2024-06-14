Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in talimatları doğrultusunda bu yardımı gerçekleştirdiklerini belirtti. Sert, “15 ilçemizde Gıda Bankaları aracılığıyla bu desteğimizi sağlıyoruz. Merkez ilçelerde ise vatandaşlarımızın evlerine bizzat giderek dağıtımları yapıyoruz. Başkanımız Ferdi Zeyrek önderliğinde başlattığımız kurban bağışı kampanyamız da sürüyor. Yurttaşlarımız bu kampanyaya destek olmak isterlerse, 444 99 45 numaralı çağrı merkezimizden bize ulaşabilirler. Bu vesileyle, tüm yurttaşlarımızın bayramını kutluyorum,” dedi.

11 çeşit gıda ve hijyen ürünü

Dağıtılan paketlerde, ihtiyaç sahibi vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak 11 çeşit gıda ve hijyen ürünü yer aldı. Bu paketlerin içeriği hakkında da bilgi veren Sert, temel gıda maddeleri ve hijyen ürünlerinin, ailelerin bayram süresince ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladığını ifade etti.