Manisa Şehzadeler Ampute Spor Kulübü Başkanı Kasım Demir, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'i ziyaret ederek kulübün ekonomik zorluklarını ve destek ihtiyacını dile getirdi. Başkan Zeyrek, dezavantajlı bireylerin hayata tutunmaları için kulübe ulaşım ve forma desteği sağlama sözü verdi.

Manisa Şehzadeler Ampute Spor Kulübü Başkanı Kasım Demir, ziyarette kulübün faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Kulübün, Manisa'da yaşayan yaklaşık 86 bin engelli vatandaş için bir farkındalık oluşturmayı hedeflediğini belirterek, sporun dezavantajlı bireyler için önemini vurguladı. Ancak ekonomik zorluklar nedeniyle sponsor bulma konusunda sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi.

Başkan Zeyrek'ten Olumlu Yanıt

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Demir'in destek taleplerine duyarsız kalmayarak kulübe yönelik destek sözü verdi. Dezavantajlı bireylerin topluma daha fazla entegre olabilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla belediye olarak ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını ifade etti. Bu kapsamda, ulaşım imkanları ve spor ekipmanları gibi ihtiyaçları karşılamak için girişimlerde bulunacaklarını belirtti.

Başkan Zeyrek, Manisa'nın sanayi ve iş dünyasıyla işbirliği içinde olarak kulübe sponsorluk desteği sağlamak için çalışacaklarını ve bu desteklerin dezavantajlı bireylerin sosyal hayata entegrasyonunu güçlendireceğini vurguladı. Ayrıca, kulüp için konaklama gibi diğer desteklerin de sağlanacağını ve Manisa genelinde dezavantajlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarının süreceğini belirtti.