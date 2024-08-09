Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Selendi ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, belediyenin mali durumu ve hizmet anlayışı hakkında konuşan Zeyrek, "1 milyon liralık çerez faturası, 1 milyon 300 bin liralık bayrak faturası olan bir yönetim devraldık. Selendi’nin bu kadar sorunları varken çerez ya da bunun gibi ödemeleri yapmayı düşünen bir yönetim vardı. Bunun gibi birçok faturayı bizim paramızla ödemeye kalkan bir zihniyet vardı. Biz bunları durdurduk" dedi.

Hizmetlerde kararlılık mesajı

Zeyrek, hizmetlerinde kısıtlamalara karşı kararlı olduğunu belirterek, “Unutulmasın ki, benim çöp toplayacak param olmasa da kollarımı sıvar, kendi çöpümü kendim toplarım” ifadelerini kullandı. Ayrıca, SGK ve vergi borçları nedeniyle birçok belediyeye haciz uygulandığını ve bunun geçmiş yönetimlerden kaynaklandığını vurguladı.

"Cumhuriyet Halk Parti’li belediyeler, Türkiye’de büyük bir alana sahip olunca bu yaptırımlarla hizmetlerimiz kısıtlanmak isteniyor. Ama burada cezalandırılan ne Selendi Belediye Başkanı ne de Büyükşehir Belediye Başkanı. Burada cezalandırılan vatandaştır" diyen Zeyrek, vatandaşla birlikte bu zorlukların üstesinden geleceğini belirtti.

Selendi için hedefler ve ilerleme vurgusu

Zeyrek, Selendi’ye planladıkları 75 kilometre yolu sezon sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini de ekleyerek, "Bu kısıtlama tedbirleri bizi asla yıldırmayacak. Çünkü biz her zaman vatandaşla birlikteyiz" dedi.