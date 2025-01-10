Manisa Büyükşehir Belediyesi, altyapı hizmetlerine verdiği önemle il genelinde önemli adımlar atmaya devam ediyor. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ilçe bazında yürütülen titiz çalışmalarla vatandaşlara kesintisiz altyapı hizmeti sunmak için büyük bir çaba sarf ediyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, Kırkağaç ve Soma ilçelerini ziyaret ederek, altyapı projelerini yerinde inceledi.

Başkanlarla görüşerek altyapı ihtiyaçlarını belirlediler

Doç. Dr. Özgür Avşar, ziyaretleri sırasında ilk olarak MASKİ şeflikleriyle bir araya gelerek, ilçelerde yürütülen altyapı çalışmalarına dair detaylı bilgi aldı. Ardından Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez ve Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ile toplantılar düzenleyerek, ilçelerdeki altyapı ihtiyaçlarını belirledi ve projelerin gelişimi hakkında fikir alışverişinde bulundu.

“Her ilçeye aynı titizlikle yaklaşıyoruz”

Ziyaretinde açıklamalar yapan Doç. Dr. Özgür Avşar, Manisa'nın tüm ilçelerinde altyapı çalışmalarını aynı titizlikle sürdürdüklerini vurguladı. “Manisa'nın altyapı sorunları yaşanmaması için büyük bir çaba içerisindeyiz. Altyapı sistemlerinin eksiksiz ve sorunsuz işlemesi, tüm ilçelerdeki çalışmalarımızın temel amacını oluşturuyor. Kırkağaç ve Soma'daki yatırımlarımızı da yakından takip ediyor ve hızlı bir şekilde çözümler üretiyoruz,” dedi.

Sürdürülebilir ve hızlı altyapı çözümleri

Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ aracılığıyla ilçelerde sürdürülebilir ve hızlı çözümler geliştirmeye devam ediyor. Bu anlayışla yürütülen altyapı çalışmaları, Manisa'nın her ilçesinde standartları yükselterek, halkın yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. Altyapı yatırımları, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırırken, şehri daha modern bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.

Hızla gelişen altyapı projeleri ile Manisa daha güvenli

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı yatırımları, şehirdeki altyapı sistemlerini güvenli ve verimli hale getirmeyi hedefliyor. MASKİ'nin ilçelerdeki yoğun ve titiz çalışmaları, Manisa’nın altyapı alanındaki güçlü yapısını pekiştiriyor.