Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Çok Sesli Çocuk Korosu ve Gençlik Korosu, Lale Salonu'nda sahne alarak sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde barış, dostluk ve sevginin önemi vurgulandı.

Dostluk ve barış için şarkılar söylendi

Manisa Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleşen “Mutlu Günlere” adlı konser, üç bölümden oluştu. Konserin şefliğini Arcan Hacer Aydınlı üstlenirken, ilk bölümde çocuklardan oluşan Çok Sesli Karma Koro sahneye çıktı. Minik korocular, "Miniklerin Şarkısı", "Dünyaya Mesaj", "Uçurtma" ve "Çocuklar Kardeş Oldu Mu?" gibi sevilen parçaları seslendirdi. Danslarla zenginleştirilen bu bölüm, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Gençlik Korosu ışıldadı

Konserin ikinci bölümünde ise Gençlik Korosu sahneye çıktı. Müzikal gösteriler ve solo performanslarla geceye ayrı bir renk katan genç sanatçılar, salonu dolduran sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

Barış ve sevginin gücü

Konserde dostluk, barış ve sevgi teması ön plana çıkarıldı. Şef Arcan Hacer Aydınlı, konuşmasında, "Dünyada bize kalan en değerli şey dostluk, barış ve sevgidir. Bazen dünya karmaşasında bunları unutuyoruz, ama çocuklar bunu bizlere hatırlatacak" dedi.

Konserin finalinde izleyiciler, hem çocukların hem de gençlerin enerjisiyle dolu olan performansı ayakta alkışladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinliklerine katkısı, izleyiciler tarafından büyük takdir topladı.