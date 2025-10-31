Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, şantiye alanında düzenlediği lokma hayrı ile merhum Başkan Ferdi Zeyrek'i ve hayatını kaybeden Büyükşehir çalışanlarını andı.

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, manevi değerlerin yaşatılması ve birlik beraberlik duygusunun güçlendirilmesi amacıyla lokma hayrı düzenledi. Şantiye alanında gerçekleştirilen hayır, merhum Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve geçmiş yıllarda görev sırasında vefat eden çalışanların anısına yapıldı. 2026 yılı çalışma sezonunun kazasız ve huzurlu şekilde geçirilmesi için dua edildiği lokma hayrına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Kent Estetiği Daire Başkanı Erk Kayabaş, Yeşil Alanlar Bakım ve Uygulamalar Şube Müdürü Kerim Karataş ile daire başkanlığı personeli katıldı.

Programda, Ferdi Zeyrek ve hayatını kaybeden Büyükşehir çalışanları için dualar okundu.