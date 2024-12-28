Manisa Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin getirdiği zorluklarla mücadele etmek amacıyla karla mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Ferdi Zeyrek, kar yağışının başladığı andan itibaren ekiplerin sahada olduğunu ve 7/24 süren çalışmalarla ulaşımda aksama yaşanmaması için tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Karla mücadele çalışmaları

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının ilk günlerinden itibaren kış şartlarına hazırlıklı olmak amacıyla büyük bir önlem aldı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, özellikle kar yağışının etkili olduğu bölgelerde hızla harekete geçti. Başkan Ferdi Zeyrek, kış mevsimine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını ve yolların kapanmaması için çalışmaların 7/24 sürdürüleceğini ifade etti.

Yol açma çalışmaları hızla devam ediyor

Manisa'nın çeşitli ilçelerinde etkili olan kar yağışına karşı, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri aralıksız çalışıyor. Spil Dağı, Demirci, Turgutlu, Gördes, Alaşehir ve Salihli ilçelerindeki yolları açık tutmak için büyük bir gayret gösteriliyor. Özellikle merkez ve kırsal bölgelerde, ekipler yol açma çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

65 personel ve 17 araç sahada

Manisa genelinde 17 araç ve 65 personel ile karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Demirci ilçesinde Bardakçı Mahallesi’ne 1 greyder ve 1 servis aracı, Minnetler, Danişmentler ve Büyükkıran mahallelerinde ise 1 kar küreme aracı ile çalışma yapılıyor. Spil Dağı’nda ise 1 greyder, 1 looder, 1 kar küreme ve tuzlama kamyonu, 1 solüsyon aracı ve 1 kamyonetle çalışmalar hızla sürdürülüyor. Turgutlu ilçesinde ise Dağmarmara bölgesindeki karla mücadele, 1 greyder ve 1 kamyonet ile gerçekleştiriliyor.

"Çalışmalarımız 7/24 devam ediyor"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, karla mücadele çalışmalarının her anını takip ettiklerini belirterek, “Manisalı hemşerilerimin herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz sahada. Kar yağışının etkili olduğu ilk andan itibaren müdahaleye başladık. Yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarımızı 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, ekiplerimiz sahada ve Manisa’mızda kar yağışı hayatı olumsuz etkilememesi için canla başla çalışıyoruz” dedi.