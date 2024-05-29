Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahipleri için bir Kurban Bağış Kampanyası başlatıyor. Kampanya kapsamında, hijyenik koşullarda kesilecek kurbanlar, kavurma olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılıyor

Kurban bağışında bulunmak isteyen Manisalılar için bir köprü görevi görecek olan belediye, vekaleti alınan bağışçıların kurban kesim işlemlerini takip edecek. İslami usullere ve hijyen kurallarına uygun olarak belirlenen mezbahalarda gerçekleştirilecek kesimlerin ardından temizlenen etler, veteriner onay belgeli olarak belediyenin aşevine teslim edilecek. Bayramın ilk gününden itibaren başlayacak olan kesimlerin ardından elde edilen etler, kavurma yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Kurban paylaştıkça güzel

Başkan Ferdi Zeyrek, hayırseverleri kurban bağışlarını Manisa Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya davet etti. Zeyrek, "Kurban Paylaştıkça Güzel" sloganıyla yola çıktıklarını ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sunacaklarını belirtti. Hayırseverler, bağış yapmak için 444 99 45 numaralı iletişim numarasını arayabilirler.