Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Zeyrek, öğrencilerin yaşadıkları sorunları bilerek, çözümü üzerine projeleri olduğunu dile getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar’a iade-i ziyarette bulundu. Ziyarete, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Çetin, Prof. Dr. Kadir Ay ve Prof. Dr. Oktay Üçer de katıldı. Rektör Kibar, üniversiteyi ziyaret eden Başkan Zeyrek’e teşekkürlerini iletti. Başkan Zeyrek ise iki kurum arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Öğrencilerin yaşadığı sorunlara değinen Başkan Zeyrek, çözümüne yönelik projelerini paylaştı. Kendisinin de öğrencilik döneminde yurtta kaldığını belirterek, üniversite sınavlarında ücretsiz ring hizmeti ve öğrencilere destek verme kararlılığından bahsetti. Başkan Zeyrek, Manisa'nın bir öğrenci şehri olarak nitelendirilmesini istediğini ve öğrencilere daha iyi imkanlar sunulması gerektiğini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, öğrencilere sunulan imkanların son derece değerli olduğunu ve onların hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Rektör Kibar, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere verdiği desteğin önemine vurgu yaparak teşekkürlerini iletti.