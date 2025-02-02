Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ikinci döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilere ve vatandaşlara ulaşım konusunda herhangi bir aksaklık yaşatmamak için gerekli önlemleri aldı. Belediye ekipleri, okul saatlerine uygun toplu taşıma düzenlemeleri yaparken, yoğun kullanılan güzergahlarda denetimleri artıracak.

Okul dönemi başlıyor

Manisa'da 255 bin 467 öğrenci 3 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, okulların açılmasıyla birlikte toplu taşıma seferlerini artırarak okul saatlerine uygun şekilde yeniden düzenlemeler yapacak. Trafik Zabıta ekipleri de otobüs durakları başta olmak üzere denetimlerini aralıksız sürdürecek.

Başkan Zeyrek: “Öğrencilerimize başarılar diliyorum”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, eğitim öğretim dönemi boyunca öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmalarını sağlamak için titizlikle çalıştıklarını belirtti. Zeyrek, “Eğitim her zaman en öncelikli konumuz. Öğrencilerimizin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmalarını sağlamak için ulaşım planlamamızı titizlikle gerçekleştirdik. Sabah ve akşam saatlerinde sefer sayılarını artırarak öğrencilerimizin okula zamanında varmalarını hedefliyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılarla dolu bir dönem diliyorum” dedi.

Okul çevresinde temizlik ve düzenleme çalışmaları yapılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ulaşımın yanı sıra okul çevrelerinde temizlik, trafik düzenlemeleri ve çevre düzenlemeleri konusunda da önlemlerini alarak yeni eğitim-öğretim döneminin sorunsuz başlaması için çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca, öğrencilerin güne sıcak bir başlangıç yapmaları için Günaydın Çorbası projesi de hayata geçirildi.