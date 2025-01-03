Manisa Büyükşehir Belediyesi, Regaip Kandili vesilesiyle vatandaşlara irmik helvası ikram ederek hem gelenekleri yaşatıyor hem de manevi atmosferi paylaşıyor.

Birlik ve beraberliği pekiştiren geleneksel helva ikramı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Regaip Kandili’nin manevi atmosferini kutlamak ve vatandaşlarla bu özel zamanı paylaşmak adına 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Hatuniye Camii gibi önemli noktalarda irmik helvası dağıttı. İkramlar, gün boyunca devam ederken, yatsı namazı sonrası cami çıkışlarında da vatandaşlara sunuldu.

Helva ikramı, Manisa’nın birlik duygusunu güçlendirdi

İrmik helvası ikramı, Manisa’daki vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürler iletildi.