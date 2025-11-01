Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı için belirlediği 700 kilometrelik sathi kaplama hedefine yıl bitmeden ulaştı. Büyükşehir Belediye, tesislerinde ürettiği emülsiyonu ve kendi nakliye ağıyla yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 17 ilçede toplam 5 milyon metrekarelik alanda yol yenileme çalışmasını tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ulaşım standartlarını yükseltmeye yönelik yatırımlarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü tarafından 2025 yılı çalışma programında hedeflenen 700 kilometre sathi kaplama çalışması tamamlandı. Yıl bitmeden hedefe ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi, şantiyesinde ürettiği emülsiyon malzemesi ile tasarrufa sağlayarak dışa bağımlılığı ortadan kaldırdı. Hem maliyetlerde tasarruf sağlayan hem de kendi nakliyesi ile 17 ilçeye hizmet götüren Büyükşehir Belediyesi 5 milyon metrekarelik alanı sathi kaplama ile buluşturdu. İl merkezi ve 17 ilçede yürütülen çalışmalar kapsamında grup yolları, kırsal mahalle bağlantı yolları ve yoğun kullanılan güzergâhlarda yapılan yol çalışmaları ile hem trafik güvenliği arttırıldı hem de ulaşım konforu sağlandı.

"Hizmet götürme anlayışımızdan taviz vermeden üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz"

Şehrin ulaşımını güçlendirmeye yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Hemşerilerimizin güvenli, konforlu ve kaliteli ulaşıma kavuşması bizim için öncelikli bir hizmet alanı. Şehrimizin dört bir yanında yol yenileme ve asfaltlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl için belirlemiş olduğumuz 700 kilometre yani yaklaşık 5 milyon metrekarelik sathi kaplama hedefimize yıl bitmeden ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çalışmaları kendi tesislerimizde ürettiğimiz emülsiyon ile tamamen kendi nakliyemiz ile 17 ilçeye hizmet olarak ulaştırıyoruz. Üretimi ve nakliyeyi kendi içimizde tutarak sağladığımız tasarrufu yine vatandaşlarımıza hizmet olarak götürdük. Hangi mahallemizden, hangi ilçemizden talep gelirse gelsin hızlı çözümlerimizle vatandaşımızın yanındayız. 2026 yılında da tüm gücümüzle eskiyen yollarımızı yenilemek için hiç durmadan çalışacağız. Manisa’nın her noktasına eşit ve nitelikli hizmet götürme anlayışımızdan taviz vermeden üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.