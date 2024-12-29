Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılına girmeye sayılı günler kala kenti adeta bir ışık denizine dönüştürdü. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın öncülüğünde, şehir genelinde yapılan ışıklandırma ve süsleme çalışmalarıyla Manisa'nın caddeleri yeni yıl coşkusunu yansıtan görsel şölenlere sahne oldu. Ana arterlerden kavşaklara kadar her köşe, rengarenk ışıklarla donatılarak, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Yeni yıl hazırlıkları şehirde coşku yaratıyor

Yeni yıl heyecanını tüm şehre taşımak amacıyla gerçekleştirilen süsleme ve ışıklandırma çalışmaları, Manisa'nın dört bir yanına yayıldı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan dekoratif düzenlemelerle, özellikle yılbaşı ağaçları, ay-yıldız temalı görseller ve LED ışıklarla yapılan süslemeler caddelerde görsel şölen yarattı. Manisa'nın cadde ve sokakları, ışıl ışıl bir atmosferle yeni yılı karşılamaya hazırlanıyor.

Vatandaşlar, fotoğraf çekim alanlarında hatıra fotoğrafı çekildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla sokaklarda her adımda eğlenceli anlar yaşandı. Yeni yıl coşkusunun en güzel şekilde yaşanabilmesi adına oluşturulan fotoğraf çekim alanları büyük ilgi gördü. Yerli halk ve ziyaretçiler, süslemelerle çevrili bu alanlarda bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek, yeni yılın mutlu anılarını ölümsüzleştirdi.