Manisa Büyükşehir Belediyesi Su Çalıştayı Düzenliyor

Manisa genelinde artan su kıtlığı ve kuraklık tehdidine karşı çözümler üretmek amacıyla önemli bir adım atılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ile birlikte sürdürülebilir su yönetimi için ‘Su Çalıştayı’ düzenliyor. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik yapılacak çalıştayda, Manisa’nın su sorunları ve su kaynaklarının daha verimli kullanılması konusunda çözüm önerileri ele alınacak.

Kuraklık ve su kıtlığına karşı çözümler

16-17 Eylül tarihlerinde Anemon Otel’de gerçekleştirilecek çalıştayda, Gediz Havzası’nda su yönetiminin iyileştirilmesi ve Havza Yönetim Planı’nın başarılı bir şekilde uygulanması için yapılması gerekenler detaylı şekilde ele alınacak. Çalıştayda, konuşmacılar çeşitli başlıklarda önemli konuları ele alacaklar:

Sanayide Su Yönetimi

İçme ve Kullanma Suyu Yönetimi

Atıksu ve Arıtma Çamurları Yönetimi

Yeraltı ve Yerüstü Sularının Yönetimi

Tüketim Alışkanlıkları ve Su Yönetimi

Gediz Nehir Havzası Entegre Yönetimi

Geleneksel Olmayan Su Kaynakları

Bu konular ışığında, suyun daha verimli kullanılması ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması için yeni stratejiler oluşturulacak.

Su yönetimi ve sürdürülebilirlik vurgusu

Çalıştayda, yakın gelecekte yaşanabilecek kuraklık ve su kıtlığı riskine karşı su verimliliğinin artırılması, su tüketim alışkanlıklarının değişmesi ve atık su geri kazanımı gibi önemli konular da tartışılacak. İlgili kurumların da katılacağı çalıştayda, paydaşlar fikir önerilerini sunarak, Manisa ve çevresindeki su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir hale getirilmesi için çözüm önerileri sunacaklar.