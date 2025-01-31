Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin ve çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimini desteklemek adına eğitim ve akademik iş birliklerine verdiği önemin bir göstergesi olarak, MCBÜSEM ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Bu iş birliği, tarafların elde ettikleri bilimsel ve akademik bilgileri paylaşarak kamu yararına sunmalarını hedefliyor.

Ortak çalışmalar kente katkı sağlayacak

Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi’nde gerçekleşen protokol törenine, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Başkan Danışmanı Hale Kuzucu, MCBÜSEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Cenk Yoldaş ve Müdür Yardımcısı Dr. Hüsem Korkmaz katıldı. Törende, iki kurumun tecrübeleriyle kente katkı sağlama hedefi vurgulandı.

"Manisa’ya değer katacağız"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, iş birliğinin kent için önemli bir adım olduğunu belirterek, “Eğitim, öğretim, kültür ve sanat alanlarında yeni projeler geliştirerek, öğretim elemanları ile belediye çalışanlarının tecrübelerini şehre kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu protokol, Manisa’mıza büyük değer katacak” dedi.

"Üniversitenin şehirle bütünleşmesi bizi mutlu ediyor"

MCBÜSEM Müdürü Dr. Cenk Yoldaş ise üniversitenin şehirle bütünleşmesini hedeflediklerini belirterek, bu iş birliğinin toplumun her kesimine fayda sağlayacağını vurguladı. Yoldaş, “Bu protokol ile akademik birikimlerimizi şehirle buluşturarak, Manisa’nın gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” diyerek konuşmasını tamamladı.