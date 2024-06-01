Manisa Büyükşehir Belediyesi, arıcılık sektörünü desteklemeye devam ediyor. Büyükşehir, Hıroğlu Mahallesi’ndeki Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’nden 27 arıcıya 270 ana arı teslim etti. Bal üreticileri, Başkan Ferdi Zeyrek’e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, arıcılık sektörüne desteklerini artırıyor. Gölmarmara ilçesine bağlı Hıroğlu Mahallesi’nde bulunan Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’nden 27 arıcıya 270 ana arı hibe edildi. Bal üreticileri, desteklerinden dolayı Başkan Ferdi Zeyrek’e teşekkürlerini iletti.

Ana arı dağıtımı devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, arıcılık sektörünü desteklemek için harekete geçti. Hıroğlu Mahallesi’nde bulunan Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’nden şimdiye kadar toplamda 480 ana arı dağıtıldı. Bu destekle birlikte bal üreticilerinin verimliliği artıyor.

Bal üreticileri, aldıkları destekten memnuniyetlerini dile getirdi. İrfan Aldemir, Manisa’nın arıcılık sektörü için bu tür desteklere ihtiyacı olduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Hamza Cınkı ise tarımsal desteklerin devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Verim artışı bekleniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yetiştirilen ana arılar, il genelindeki arıcılara verim artışı sağlayacak. Bal üreticileri, yeni hibe arılarla verimliliklerini artırmayı hedefliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, arıcılık sektörüne yönelik desteklerini artırarak sürdürüyor. Gölmarmara ilçesinde bulunan Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’nden 27 arıcıya 270 ana arı hibe edildi. Bu desteklerle birlikte bal üreticileri, verimliliklerini artırarak memnuniyetlerini dile getiriyor.