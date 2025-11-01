Manisa Büyükşehir Belediyesi, "Destek Bizden Hasat Sizden" projesi kapsamında Selendi ilçesinde başlanan tohum desteğini il genelinde tamamladı. Başkan Besim Dutlulu, "Bin 397 üreticimize yüzde 75 hibe destekli olmak üzere 404 bin 500 kilogram arpa ve buğday tohumu, 509 üreticimize ise 120 bin 225 kilogram 5’li karışım yem bitkisi ve süt otu tohumu olmak üzere toplamda bin 906 üreticimize yaklaşık 525 bin kilogram tohum dağıtımı gerçekleştirdik" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, kırsal kalkınmanın sağlanmasına yönelik tarım üreticilerine yüzde 75 hibe destekli tohum dağıtımı gerçekleştirildi. Selendi ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun katıldığı törenle dağıtımlarına başlanan tohumların dağıtımı 17 ilçede tamamlandı. "Destek Bizden Hasat Sizden" projesi kapsamında il genelindeki bin 906 üreticiye 525 bin kilogram tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

"525 bin kilogram tohum dağıtımı gerçekleştirdik"

Manisa’nın ülkenin en önemli tarım kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kırsal kalkınmanın sağlanması için tarımsal projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Dutlulu, "Tarımsal üretimi artırmak, üreticilerin gelirlerini yükseltmek ve bereketli topraklarımızın ürünsüz kalmaması için çalışıyoruz. Başlattığımız 'Destek Bizden, Hasat Sizden' projesi kapsamında çiftçilerimize nefes aldıracak olan hububat ve yem tohumu dağıtımlarımızı tamamladık. Bin 397 üreticimize yüzde 75 hibe destekli olmak üzere 404 bin 500 kilogram arpa ve buğday tohumu, 509 üreticimize ise 120 bin 225 kilogram 5’li karışım yem bitkisi ve süt otu tohumu olmak üzere toplamda bin 906 üreticimize yaklaşık 525 bin kilogram tohum dağıtımı gerçekleştirdik. Tohumlarımızı bölgelerimizin iklim koşullarına uygun şekilde seçtik" diye konuştu.

Kırsal kalkınmaya 180 milyon TL’nin üzerinde yatırım

Kırsal kalkınma noktasında 2025 yılında 180 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarını dile getiren Başkan Dutlulu, "Arpa ve buğday tohumu ile tarımsal üretimi, yem bitkisi ve süt tohumu dağıtımları ile hayvancılık ile geçinen hemşehrilerimizi destekliyoruz. Manisa genelinde üretimin artırılması Gediz ve Bakırçay Havzalarının üretimden uzak kalmaması için Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.