Ekonomik zorlukların arttığı bu dönemde, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nde çalışan sözleşmeli ve memurlar için sosyal denge tazminatı %120 oranında verilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Tüm Yerel-Sen arasında yapılan sosyal denge sözleşmesiyle, çalışanların hakları en üst seviyede korunacak. Başkan Ferdi Zeyrek, sözünü tuttu.

Tazminatlar en üst sınırdan ödenecek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Mücahit Dede’nin katılımıyla gerçekleşen törenle sosyal denge tazminatı protokolü imzalandı. Başkan Zeyrek, “Mesai arkadaşlarımızın refahını artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Başkan Zeyrek, daha önce farklı oranlarda ödenen tazminatların, artık tüm çalışanlar için yasal en üst sınır olan %120 oranında ödeneceğini belirtti. “Ayrım oluşturan bu anlayışa son verdik,” diye ekledi.

Çalışanların mutluluğu ön planda

Başkan Zeyrek, “Mesai arkadaşlarımızın şartlarının iyileştirilmesi noktasında çalışmalarımız sürecek. Onların mutluluğu, Manisa'ya daha iyi hizmet anlamına gelir” dedi. Bu anlayışla, Manisa'ya en iyi hizmetlerin ulaştırılacağı ifade edildi.

Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Mücahit Dede, Başkan Zeyrek’e destekleri için teşekkür ederek, “Eşit bir şekilde yasal en üst sınırdan sözleşme yapıldı. Herkese hayırlı olsun” dedi.